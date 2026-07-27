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Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах», чьи члены известны как хуситы, заявило, что атаковало несколько объектов и пунктов инфраструктуры, обеспечивающих поставки и транспортировку нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу.

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