Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Йеменское движение «Ансар Аллах», чьи члены известны как хуситы, заявило, что атаковало несколько объектов и пунктов инфраструктуры, обеспечивающих поставки и транспортировку нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу.
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