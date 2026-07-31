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Журнал «Профиль»

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Август в Москве начнется с жары: прогноз погоды на месяц озвучил синоптик

Август в Московском и других регионах Центральной России, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в целом ожидается в пределах климатической нормы с незначительным превышением на 0,5–1°С.

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