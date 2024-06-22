Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Ну что власть к чему готовиться НАРОДУ РОССИИ к полному беспределу ржавых или того пуще к исламской резне коренного н..."ТУТ МОЖНО ВСЁ": ...
  • Юлия Юлия
    Да закидайте их тухлыми яйцами! Другого не заслуживают!В Питере выступят...
  • Виктор Луговой
    "Хотелось бы услышать внятный ответ от супругов хотя бы со сцены питерской едальни: вы в каком времени живете? В том ...В Питере выступят...

"Не доводите до самосуда": Жители села после нашествия мигрантов написали Бастрыкину и Колокольцеву

"Не доводите до самосуда": Жители села после нашествия мигрантов написали Бастрыкину и Колокольцеву

В Пермском крае подняли вопрос о нашествии мигрантов, из-за которых сильно ухудшилась криминогенная обстановка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьянка Яцук
А чем учить детей мирантов может быть лучше, чтобы их детей у нас сосвсем не было- они что- гастарбайтеры- эти их дети, скорее всего это угроза похлеще, чем их взрослые родители- ходят с ножами уже с детского сада, гнобят детей россиян. унижают, обирают, вымогают деньи и т.д...... Может всё-таки Владимир Владимирович обратит внимание на то, что беспокоит народ России в части защиты от беспредела распоясавшихся &quot;незаменимых&quot; &quot;специалистов&quot; из кишлаков, которые уже не только женщин и детей насилуют, но уже и собак россиян &quot;любят&quot; извращённым способом, куда уже дальше-то, или мы должны толерантно относиться к их традиционным &quot;особенностям&quot; и покорно исполнять их прихоти, как в европах...даже Рахмон у себя запретил ношение хиджабов, как чуждую форму одежды, а у нас почему-то не только дам в хиджабах полно, но и никабы на улицах, как здрассьте!....
Ответить
1 час.
виктор матвеев
Народу пора подняться, осознать что дело идет о жизни и смерти российского народа, или мы их или эта набеглая кишлачная сволочь нас уничтожит, третьего не дано.
Ответить
1 час.
Игорь Морозов
весь таджикистан 10 лямов живущих так урюков, в 2023 году приехало 3.1 лямов этих дебилов, а до этого ещё какое-то количество. Так может в таджикии осталось меньше урюков чем в Москве?  они что все переехали в Россию?  пиз.......ц
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх