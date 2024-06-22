В Пермском крае подняли вопрос о нашествии мигрантов, из-за которых сильно ухудшилась криминогенная обстановка.
"Не доводите до самосуда": Жители села после нашествия мигрантов написали Бастрыкину и Колокольцеву
Комментарии
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Татьянка Яцук
А чем учить детей мирантов может быть лучше, чтобы их детей у нас сосвсем не было- они что- гастарбайтеры- эти их дети, скорее всего это угроза похлеще, чем их взрослые родители- ходят с ножами уже с детского сада, гнобят детей россиян. унижают, обирают, вымогают деньи и т.д...... Может всё-таки Владимир Владимирович обратит внимание на то, что беспокоит народ России в части защиты от беспредела распоясавшихся "незаменимых" "специалистов" из кишлаков, которые уже не только женщин и детей насилуют, но уже и собак россиян "любят" извращённым способом, куда уже дальше-то, или мы должны толерантно относиться к их традиционным "особенностям" и покорно исполнять их прихоти, как в европах...даже Рахмон у себя запретил ношение хиджабов, как чуждую форму одежды, а у нас почему-то не только дам в хиджабах полно, но и никабы на улицах, как здрассьте!....
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1 час.
виктор матвеев
Народу пора подняться, осознать что дело идет о жизни и смерти российского народа, или мы их или эта набеглая кишлачная сволочь нас уничтожит, третьего не дано.
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1 час.
Игорь Морозов
весь таджикистан 10 лямов живущих так урюков, в 2023 году приехало 3.1 лямов этих дебилов, а до этого ещё какое-то количество. Так может в таджикии осталось меньше урюков чем в Москве? они что все переехали в Россию? пиз.......ц
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1 час.
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