"Не доводите до самосуда": Жители села после нашествия мигрантов написали Бастрыкину и Колокольцеву

Татьянка Яцук

А чем учить детей мирантов может быть лучше, чтобы их детей у нас сосвсем не было- они что- гастарбайтеры- эти их дети, скорее всего это угроза похлеще, чем их взрослые родители- ходят с ножами уже с детского сада, гнобят детей россиян. унижают, обирают, вымогают деньи и т.д...... Может всё-таки Владимир Владимирович обратит внимание на то, что беспокоит народ России в части защиты от беспредела распоясавшихся "незаменимых" "специалистов" из кишлаков, которые уже не только женщин и детей насилуют, но уже и собак россиян "любят" извращённым способом, куда уже дальше-то, или мы должны толерантно относиться к их традиционным "особенностям" и покорно исполнять их прихоти, как в европах...даже Рахмон у себя запретил ношение хиджабов, как чуждую форму одежды, а у нас почему-то не только дам в хиджабах полно, но и никабы на улицах, как здрассьте!....