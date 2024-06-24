Америку потрясла серия массовых расстрелов в выходные дни

Серия массовых расстрелов в США принесла в выходные дни смертельные случаи и хаос. Один погибший и 34 раненых — число инцидентов с массовыми расстрелами в Нью-Йорке, Алабаме, Миссури и Огайо увеличилось в Америке в 2024 году.