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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси отпраздновал с руками у ушей перед ван Галом из-за Рикельме: «Он практически разрушил карьеру кумира Лео»

Месси отпраздновал с руками у ушей перед ван Галом из-за Рикельме: «Он практически разрушил карьеру кумира Лео»

Об этом в фильме «Captains of the World», который вышел на Netflix, рассказал журналист Жюльен Лоуренс.

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