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Нескучные технологии

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У нее на лице написано: мужчины определяют измену по фото

У нее на лице написано: мужчины определяют измену по фото

Сексуальная верность женщин может быть оценена мужчинами с достаточно высокой точностью. Ученые установили, что мужчины могут понять, насколько верной в отношениях будет девушка, просто посмотрев на ее фотографический портрет.

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