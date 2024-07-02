Держать ШОС по ветру

Вчера 136 прочитали В Астане 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примут большинство лидеров стран—членов этого объединения, включая президента РФ Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии