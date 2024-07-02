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Добрый Мир

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  • Leonid PlиGin
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Держать ШОС по ветру

Держать ШОС по ветру

Вчера 136 прочитали В Астане 3–4 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), участие в котором примут большинство лидеров стран—членов этого объединения, включая президента РФ Владимира Путина.

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