Не пожалела денег: как Пугачева отметилась на прощании с Соломиным

Народного артиста накануне похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с Юрием Соломиным Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВчера в Москве простились с художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным.
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