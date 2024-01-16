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Не пожалела денег: как Пугачева отметилась на прощании с Соломиным

Не пожалела денег: как Пугачева отметилась на прощании с Соломиным

Народного артиста накануне похоронили на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с Юрием Соломиным Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВчера в Москве простились с художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным.

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