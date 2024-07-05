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Курские новости

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81 год назад началась Курская битва

81 год назад началась Курская битва

5 июля 1943 года враг в последний раз предпринял попытку переломить ход войны в свою пользу, но благодаря беспримерному героизму и стойкости воинов Красной Армии наши предки не только удержали рубежи, но и заложили основу для будущего победного наступления.

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