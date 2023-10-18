Необходима государственная платформа для создания новых технологий

Секция «Искусственный интеллект» в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации является ведущей площадкой, занимающейся вопросами развития, регулирования и применения искусственного интеллекта (далее — ИИ) в различных сферах общественной жизни.
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