10 опаснейших животных планеты Земля

Человек, безусловно, самое опасное животное на планете. Но это вовсе не значит, что все остальные животные внезапно перестали представлять угрозу! Мы можем распознать очевидную опасность, исходящую от крупных хищников, но не всегда способны увидеть ее в относительно небольших или доброжелательных на первый взгляд созданиях.