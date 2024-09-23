Аналитики рассказали, какие российские специалисты в РФ чаще всего брали подработку в 2024 году

В этом плане лидируют маркетологи С начала года чаще всего подработку выбирали россияне, которые заняты в сферах маркетинга, пиара и рекламы, фитнеса и салонов красоты, а также в гостинично-ресторанном бизнесе, пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Работа».