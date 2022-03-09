Худобин поздравил Овечкина с тем, что он догнал Ягра: «Переписывает историю лиги, это очень почетно»

Антон Худобин поздравил Александра Овечкина с попаданием в топ-3 по голам в НХЛ. Российский нападающий «Вашингтона» догнал форварда Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории лиги.

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