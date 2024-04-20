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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Прозрение у меняющих пол подростков наступает слишком поздно...

Прозрение у меняющих пол подростков наступает слишком поздно...

Подлость навязывания детям операций по смене пола неописуема. Какой же сволочью надо быть, чтобы уговаривать подростка на смену пола, зачастую втайне от его родителей? Бизнес на чужом горе и идеи глобалистов по сокращению численности населения — и ничего личного.

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