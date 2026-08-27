Непал: около 207 человек были убиты, 33 получили ранения и сотни других, в том числе иностранные граждане из разных стран, пропали без вести в округах Расува, Нувакот, Дхадинг и Читван провинции Багмати, округах Горкха, Танахун и Навалпур (восточный Навалпараси) в провинции Гандаки и западном округе Навалпараси в провинции Лумбини из-за ливневых наводнений и оползней.