Собянин: Город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства

Столичным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки Специальные инвестиционные кредиты были выделены для поощрения строительства экспериментальных и основных заводов компонентов, необходимых для модульного строительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии