Орбакайте выступила с угрозами в адрес властей Латвии

Известная российская певица Кристина Орбакайте объявила о намерении подать в суд на власти Латвии после того, как ей был запрещен въезд в странуИзвестная российская певица Кристина Орбакайте объявила о намерении подать в суд на власти Латвии после того, как ей был запрещен въезд в страну.