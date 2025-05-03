Орбакайте выступила с угрозами в адрес властей Латвии

Известная российская певица Кристина Орбакайте объявила о намерении подать в суд на власти Латвии после того, как ей был запрещен въезд в странуИзвестная российская певица Кристина Орбакайте объявила о намерении подать в суд на власти Латвии после того, как ей был запрещен въезд в страну.
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