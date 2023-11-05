Как носить леопардовый принт и не выглядеть нелепо

Как носить леопардовый принт и не выглядеть нелепоНа протяжении нескольких лет леопардовый принт входил во все стоп-листы: платья с анималистичным рисунком считались безвкусными, а про леггинсы или туфли даже говорить не стоит.
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