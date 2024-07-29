СК завершил расследование дела о покушении на Маргариту Симоньян

Российские правоохранительные органы завершили расследование дела о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян, в котором фигурируют члены предполагаемой террористической группировки «Параграф-88».
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