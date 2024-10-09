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«У российской армии есть шанс закончить»: Ищенко раскрыл, что на самом деле добьёт украинский фронт

«У российской армии есть шанс закончить»: Ищенко раскрыл, что на самом деле добьёт украинский фронт

Политолог и публицист Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру раскрыл, что на самом деле добьёт украинский фронт.

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