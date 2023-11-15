Кремль высказал свое мнение по заявлению Шольца о готовности к диалогу с Путиным Ирэн ОрлонскаяСогласно официальной информации, немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что уже почти год не общалась с президентом России Владимиром Путиным.