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Кремль высказал свое мнение по заявлению Шольца о готовности к диалогу с Путиным

Кремль высказал свое мнение по заявлению Шольца о готовности к диалогу с Путиным

Кремль высказал свое мнение по заявлению Шольца о готовности к диалогу с Путиным Ирэн ОрлонскаяСогласно официальной информации, немецкая канцлер Ангела Меркель заявила, что уже почти год не общалась с президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
С начала горбатый. Так вот с начала выполнения наших условий. Это снятия санкций, снятие Баха, Возвращение денег и компенсации. А эти Лавровские штучки оставте Трасс.
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