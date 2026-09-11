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Царьград

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В Кургане после 70 лет простоя открылся спорткомплекс «Динамо» за 40 млн

В Кургане после 70 лет простоя открылся спорткомплекс «Динамо» за 40 млн

В Кургане после капитального обновления открылся спортивный комплекс «Динамо». Торжественная церемония состоялась 10 сентября, о чём в своём телеграм-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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