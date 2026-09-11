В Кургане после 70 лет простоя открылся спорткомплекс «Динамо» за 40 млн

В Кургане после капитального обновления открылся спортивный комплекс «Динамо». Торжественная церемония состоялась 10 сентября, о чём в своём телеграм-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Катастрофа в райо...
- ГТ В Госдуме приняли...
- Суд взыскал 450 т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым