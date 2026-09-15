Прокуратура Читы проверит аварию, оставившую жителей без воды

Прокуратура Забайкальского края сообщила, что районное надзорное ведомство Читы начало проверку после коммунальной аварии, оставившей жителей без воды.
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