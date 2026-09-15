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Царьград

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Прокуратура Читы проверит аварию, оставившую жителей без воды

Прокуратура Читы проверит аварию, оставившую жителей без воды

Прокуратура Забайкальского края сообщила, что районное надзорное ведомство Читы начало проверку после коммунальной аварии, оставившей жителей без воды.

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