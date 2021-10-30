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Дачные проблемы товарища Сталина и товарища Горбачева…

Дачные проблемы товарища Сталина и товарища Горбачева…

Вячеслав Шпаковский Пляж перед дачей Сталина в Мюссере «Он оставил после себя не десять дворцов…»(«Сталин и коррупция» А.

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Юрий Ильинов
📆 31.10.2021 Карта дня - 7 кубки Обращайте внимание на все мелочи сегодня, будьте в здлюравом уме, не употребляйте алкоголь. От вас потребуется важное решение, конкретно думайте о цели. Отличный день, чтобы сделать генеральную уборку, выбросить то что так долго храниться. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!
Николай Егоров
Если взять сейчас дачу ГЛАВНОГО попа Кирилла и дачу ИВ Сталина , то товарищ Сталин по отношению к главному попу - НИЩИЙ !
Юрий Ильинов
Поддерживаю. Мы тут уже ругали автора Вячеслава Шпаковского - антикоммуниста, антисталиниста, антисоветчика ... Понимаем, что от него можно ожидать. Хотя, и не ловили его на исторической подтасовке.

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