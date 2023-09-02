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Тремонт Уотерс и Танасис Адетокумбо – в Топ-10 моментов 8-го игрового дня ЧМ-2023

Тремонт Уотерс и Танасис Адетокумбо – в Топ-10 моментов 8-го игрового дня ЧМ-2023

ФИБА представила подборку лучших моментов восьмого игрового дня ЧМ-2023. Топ-10 возглавили Тремонт Уотерс (Пуэрто-Рико) и Танасис Адетокумбо (Греция).

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