"Теперь точно для всех": российским семьям заготовлены новые деньги — как и когда забирать

С 2024 года в России начнет действовать единая система социальных контрактов, предназначенная для помощи малоимущим гражданам в решении различных жизненных задач, таких как поиск работы, открытие собственного дела, обучение новым навыкам или приобретение необходимых товаров.
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