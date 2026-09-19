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МОСИНФОРМ

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Почти 21,5 тыс. горожан оформляют документы на квартиры по программе реновации

Почти 21,5 тыс. горожан оформляют документы на квартиры по программе реновации

Документы на квартиры в новостройках по программе реновации сейчас оформляют около 21,5 тысячи жителей 320 старых домов.

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