Астана — "город будущего"

"Светлый мир" — именно так переводится с казахского название 100-метровой стеклянной сферы «Нур Алем», ставшей главным объектом международной выставки технологических достижений «ЭКСПО-2017», прошедшей 7 лет назад в столице Казахстана.
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