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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веттори – о следующем сопернике: «Я в нетерпении. Хамзат? Нетаньяху? Одноглазый парень?»

«С кем буду драться дальше? Я весь в нетерпении. Хамзат [Чимаев]? Нетаньяху? Одноглазый парень? Джон Фьюри?» – написал в соцсетях пятый номер UFC Марвин Веттори.

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