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Дзюбу предлагали «Мидтьюлланду». Датчане отказались от форварда («СЭ»)

Артем Дзюба в январе мог перебраться в чемпионат Дании. Посредники предлагали 34-летнего форварда «Мидтьюлланду», сообщает «Спорт-Экспресс».

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