Бывший глава разведки Чехии заявил, что конфликт приведет Украину к развалу

Украина стоит перед реальной угрозой значительных потерь и возможного разрушения вследствие текущего конфликта, 8 сентября об этом заявил бывший руководитель чешской военной разведки, генерал Андор Шандор, в интервью польскому журналу Mysl Polska.
Украина стоит перед реальной угрозой значительных потерь и возможного разрушения вследствие текущего конфликта, 8 сентября об этом заявил бывший руководитель чешской военной разведки, генерал Андор Шандор, в интервью польскому журналу Mysl Polska.
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