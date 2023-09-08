smi.today

4 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бронислав Семирядов
    Запад понимает только силу и противостояние. Жесты доброй воли расцениваются ими как слабость и уступчивость. Зернову...ООН заявило, что ...
  • Александр Николаевич
    ЖАЛКО что не в дельте Салгира (САМАЯ КРУПНАЯ РЕКА КРЫМА) - ССЫКУНЫ!  Правда и дельты у нее нет- уходит в песок!!!  НО...В дельте Дуная пр...
  • Александр Юткин
    В список, их в список! Работать надо.В ГД поддержали р...

Бывший глава разведки Чехии заявил, что конфликт приведет Украину к развалу

Бывший глава разведки Чехии заявил, что конфликт приведет Украину к развалу

Украина стоит перед реальной угрозой значительных потерь и возможного разрушения вследствие текущего конфликта, 8 сентября об этом заявил бывший руководитель чешской военной разведки, генерал Андор Шандор, в интервью польскому журналу Mysl Polska.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх