Из районов Курской области за сутки вывезли более 2 тысяч человек

За последние сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали более двух тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ирина Толмачева в Telegram-канале администрации региона.
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