"Сожалеем о чувствах поляков". Европарламент выгородил киевский режим

Алексей Горшков

Словакия, Венгрия, теперь уже Испания и Польша начали выступать ВРАЗРЕЗ с "политикой партии"... По-моему это симптом СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! С его властями же просто переговариваться НЕВОЗМОЖНО (это Мински показали)! Больно уж поддержкой укронациков-террористов повязаны! А других ПОКА нет - ЭТИ всё нарываются, чтобы их СВОИ же граждане скинули - но пока у власти ... Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как "маниловское" руководство ЕС - НЕИЗБРАННОЕ, НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду неадекватным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся "накануне грандиозного шухера"! Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если "причём" - то так замаскированно, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!! А в общем-то Польшу в борьбе с укронациками поддерживать... ОНИ ДРУГ ДРУГА ДОСТОЙНЫ !!! Конечно же - я считаю "Волынскую резню" ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, НО(!) НЕ ДОВЕЛИ ЛИ САМИ ПОЛЯКИ до этого политикой полонизации непольских территорий, проводимой ПОЛЬСКИМ государством в 20-е - 30-е годы ХХ века? Никого не интересует вопрос: почему резня именно ВОЛЫНСКАЯ, а не какая-нибудь краковская или там люблинская? Сдаётся мне, что жертвами этой резни стали - невинные, конечно - НО(!) члены семей т.н. "ОСАДНИКОВ" - поляков, которым выдавались во владение земли на НЕКОРЕННЫХ ПОЛЬСКИХ территориях КАК РАЗ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОПОЛЯЧИВАНИЯ ?! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область же отдали... И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! Мне кажется - И СЕЙЧАС это не поздно сделать! А чтобы у поляков "морда не треснула" от НЕЗАСЛУЖЕННОГО подарка - обменять эти территории на Сувалки - кстати В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ ВХОДИВШИЕ !!! Правда - для этого эти земли ВЗЯТЬ сначала надо... Можно обвинить меня в том, что я "делю шкуру неубитого медведя" - но ЛОГИКА подсказывает, что украинские земли так или иначе БУДУТ ПОДЕЛЕНЫ между соседями нынешней 404-й - ИСТОЧНИК НАЦИЗМА НЕ ТОЛЬКО РОССИИ НЕ НУЖЕН - ВСЕ НАЧИНАЮТ ЭТО ОСОЗНАВАТЬ !!!