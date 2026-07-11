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Закон, порядок, государство

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"Сожалеем о чувствах поляков". Европарламент выгородил киевский режим

"Сожалеем о чувствах поляков". Европарламент выгородил киевский режим

Европарламент принял резолюцию о вступлении Украины в ЕС, пишет Strategic Culture. В документ внесли поправку, которая должна была отреагировать на скандальное решение Зеленского назвать подразделение ВСУ в честь "героев УПА*".

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Комментарии
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Алексей Горшков
Словакия, Венгрия, теперь уже Испания и Польша начали выступать ВРАЗРЕЗ с &quot;политикой партии&quot;... По-моему это симптом СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! С его властями же просто переговариваться НЕВОЗМОЖНО (это Мински показали)! Больно уж поддержкой укронациков-террористов повязаны! А других ПОКА нет - ЭТИ всё нарываются, чтобы их СВОИ же граждане скинули - но пока у власти ... Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как &quot;маниловское&quot; руководство ЕС - НЕИЗБРАННОЕ, НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду неадекватным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся &quot;накануне грандиозного шухера&quot;! Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если &quot;причём&quot; - то так замаскированно, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ЭТО ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!! А в общем-то Польшу в борьбе с укронациками поддерживать... ОНИ ДРУГ ДРУГА ДОСТОЙНЫ !!! Конечно же - я считаю &quot;Волынскую резню&quot; ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, НО(!) НЕ ДОВЕЛИ ЛИ САМИ ПОЛЯКИ до этого политикой полонизации непольских территорий, проводимой ПОЛЬСКИМ государством в 20-е - 30-е годы ХХ века? Никого не интересует вопрос: почему резня именно ВОЛЫНСКАЯ, а не какая-нибудь краковская или там люблинская? Сдаётся мне, что жертвами этой резни стали - невинные, конечно - НО(!) члены семей т.н. &quot;ОСАДНИКОВ&quot; - поляков, которым выдавались во владение земли на НЕКОРЕННЫХ ПОЛЬСКИХ территориях КАК РАЗ С ЦЕЛЬЮ ИХ ОПОЛЯЧИВАНИЯ ?! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область же отдали... И пусть &quot;пшеки&quot; с &quot;западенцами&quot; ГРЫЗЛИСЬ бы! Мне кажется - И СЕЙЧАС это не поздно сделать! А чтобы у поляков &quot;морда не треснула&quot; от НЕЗАСЛУЖЕННОГО подарка - обменять эти территории на Сувалки - кстати В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ ВХОДИВШИЕ !!! Правда - для этого эти земли ВЗЯТЬ сначала надо... Можно обвинить меня в том, что я &quot;делю шкуру неубитого медведя&quot; - но ЛОГИКА подсказывает, что украинские земли так или иначе БУДУТ ПОДЕЛЕНЫ между соседями нынешней 404-й - ИСТОЧНИК НАЦИЗМА НЕ ТОЛЬКО РОССИИ НЕ НУЖЕН - ВСЕ НАЧИНАЮТ ЭТО ОСОЗНАВАТЬ !!!
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