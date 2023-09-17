Возникший в результате падения дрона ВСУ на резервуар с топливом в Орле пожар потушен

В ночное время суток киевский режим вновь предпринял попытку беспилотной атаки городов России. В качестве целей для украинских дронов вновь была выбрана российская столица.
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