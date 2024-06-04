Илана Дылдина подкинули острое лезвие в обувь во время выступления в Новосибирске

Артисты "Уральских пельменей" стали жертвами странных происшествий во время своих выступлений. Ранее Дмитрий Брекоткин сообщил о получении шрамов на шее после одного из выступлений, а теперь Илана Дылдина рассказала, что во время выступления в Новосибирске в ее обувь бросили острое лезвие.
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