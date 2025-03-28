Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии – объявил Владимир Путин. В текущем году в дивизии планируется развернуть две бригады, одна из которых – 155-я.
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Бригады морской пехоты будут развёрнуты в дивизии – объявил Владимир Путин. В текущем году в дивизии планируется развернуть две бригады, одна из которых – 155-я.
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