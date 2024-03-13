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Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, в отличие от Европы

Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, в отличие от Европы

Экс-офицер Вооружённых сил Федеративной Республики Германия Вольфганг Рихтер обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки осознают, какие риски создаёт увеличение масштабов противостояния, поэтому выражают готовность к переговорному процессу с РФ.

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