Экс-офицер Вооружённых сил Федеративной Республики Германия Вольфганг Рихтер обратил внимание на то, что Соединённые Штаты Америки осознают, какие риски создаёт увеличение масштабов противостояния, поэтому выражают готовность к переговорному процессу с РФ.
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