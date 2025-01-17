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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Вашингтона» Томпсон сделал 2-й шатаут подряд, отразив 24 броска в игре с «Оттавой». У него рекордные 20 побед в первых 25 матчах за клуб

27-летний голкипер отразил 24 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:0 ОТ) и был признан третьей звездой.

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