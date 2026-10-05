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Виллаш-Боаш: «Моуринью тренирует лучший клуб в мире. Жаль только, что «Барселона» находится в отличном состоянии»

Виллаш-Боаш: «Моуринью тренирует лучший клуб в мире. Жаль только, что «Барселона» находится в отличном состоянии»

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш высказался о работе Жозе Моуринью в мадридском «Реале».Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш высказался о работе Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

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