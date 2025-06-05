Политика как он...
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Политика как она есть

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Меньшова опровергла известие о госпитализации Веры Алентовой

Меньшова опровергла известие о госпитализации Веры Алентовой

Известие о госпитализации 83-летней Веры Алентовой переполошило многих поклонников звезды. Сообщалось, что актриса попала в больницу с жалобами на дискомфорт в области живота.

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