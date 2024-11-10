Госавтоинспекторы оказали помощь на дороге в Тверской области маме с ребенком

В Управление МВД России по Тверской области поступило обращение жительницы Вышнего Волочка. Наталья Лауцевичене поблагодарила инспекторов второго взвода второй роты ОСБДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области за помощь, оказанную на дороге.
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