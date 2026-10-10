Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Теневой президент» США. Кто помогает Трампу построить своё глубинное государство.

«Теневой президент» США. Кто помогает Трампу построить своё глубинное государство.

Трамп обещал сломать «глубинное государство». Так он называл чиновников, которые, по его словам, мешали ему управлять страной.

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