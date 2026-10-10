«Теневой президент» США. Кто помогает Трампу построить своё глубинное государство.

Трамп обещал сломать «глубинное государство». Так он называл чиновников, которые, по его словам, мешали ему управлять страной.
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