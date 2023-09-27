Reuters: экс-госсекретарь США Клинтон обратилась по имени к Владимиру Путину

Экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон в ходе выступления в Госдепе обратилась по имени к президенту России Владимиру Путину, заявив, что расширение Североатлантического альянса — это якобы последствия российской политики, передает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии