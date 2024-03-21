92% россиян считают себя воспитанными людьми

Мнением жителей страны о том, какие качества характеризуют вежливого человека, поделился «Вебер». Абсолютное большинство россиян считают себя воспитанными, при этом обратной позиции придерживаются только 4%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии