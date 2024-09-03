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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Индианы» впервые за последние 5 лет положительный баланс в таблице WNBA

После победы над «Далласом» результат команды составляет 17-16, она идет в зоне плей-офф женской НБА на 6-м месте.

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