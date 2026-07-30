Один из самых мощных супервулканов Земли начал накапливать магму

Группа японских геологов из Университета Кобе обнаружила признаки повторного заполнения крупного магматического резервуара под подводной кальдерой Кикай, расположенной к югу от Японии, информирует Communications Earth.
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