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Аргументы и Факты

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Один из самых мощных супервулканов Земли начал накапливать магму

Один из самых мощных супервулканов Земли начал накапливать магму

Группа японских геологов из Университета Кобе обнаружила признаки повторного заполнения крупного магматического резервуара под подводной кальдерой Кикай, расположенной к югу от Японии, информирует Communications Earth.

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