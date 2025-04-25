Чернобыль.. 39 лет..

SI

Sergey Ivanov

В журнале Наука и жизнь была статья, в которой описывалось развитие аварийной ситуации и взрыв. Пересказываю. Итак, 4-й блок планировалось заглушить для производства планового ремонта. Поэтому его перевели в режим пониженной мощности. В этом режиме реактор начинает накапливать изотоп йода. Этот элемент отличается тем, что сильно поглощает нейтроны и тем самым глушит реакцию. Это называется йодной ямой. Период полураспада этого изотопа около недели. Поэтому после ремонта реактор снова готов к работе. Но тут вмешался диспетчер Киева и попросил не отключать реактор в связи с дефицитом электроэнергии. Реактор не стали выключать и он продолжал работать на пониженной мощности, накапливая йод и ксенон, который тоже перехватывает нейтроны. А потом на станцию приехали спецы из Москвы. Их задача заключалась в том чтобы проверить систему глушения реактора. Для этого надо вывести реактор на номинальный режим и нажать кнопку аварийного останова. Энергии холостого выбега турбины и генератора должно хватить на отработку всех систем останова реактора. Именно это и надо было проверить. И тогда дежурный (Дятлов) принял решение поднять мощность. Он начал вытягивать регулирующие стержни. Вытащил все кроме 8-ми, которые по инструкции извлекать НЕЛЬЗЯ для сохранения управляемости реактора. Добавил свое и директор станции Брюханов, который приказал провести эти испытания. Ослушаться начальника Дятлов не посмел. И тогда он самовольно отключил блокировку и поднял все последние стержни. В активной зоне не осталось ни одного регулирующего стержня! И это была ошибка! Реактор некоторое время подумал, радиоактивный йод постепенно разрушился за счет бомбардировки нейтронами- и реактор начал вылезать из йодной ямы. Реакция начала ускоряться. В какой- то момент Дятлов понял, что реакция нарастает слишком быстро- и решил остановить реактор. И он нажал кнопку аварийного останова. И это была вторая его ошибка! Стержни пошли вниз. И тут сработала особенность конструкции реактора: Нижние концы стержней были пустыми, без поглощающего нейтроны кадмия. Это сделано для того, чтобы увеличить чувствительность регулирования мощности. Эти концы вошли в активную зону и вытеснили воду (которая тоже обладает способностью захватывать нейтроны). В результате реакция вспыхнула! За время несколько секунд мощность возросла в сотни раз от номинальной! Каналы, в которых перемещаются регулирующие стержни, перегрелись и стержни заклинились. Ни один не опустился до конца! Под действием мощного нейтронного излучения началась бурная реакция разложения воды. И в какой- то момент водород- кислородная смесь взорвалась! Итак, взрыв имел двойную природу: Он начался как атомный, поскольку произошла неуправляемая цепная реакция, а закончился взрывом водорода- то есть, химическим взрывом. Именно этот взрыв и нанес станции все эти разрушения. И как теперь судить этого дежурного Дятлова? Он жмет кнопку останова- но реактор только набирает мощность и становится неуправляемым! Что вы скажете о конструкторе автомобиля, когда вы жмете на тормоз- а машина перестает вас слушаться и рвется вперед? Дятлов конечно, виноват. Он сделал все, чтобы взорвать реактор. Но конструкция реактора позволила ему взорваться! Если бы он отказался от проведения этих испытаний- не было бы и этой страшной аварии. А заезжие командированные из Москвы приехали бы в следующий раз... Но Дятлова придавила дисциплина. Он получил приказ- и выполнял его! Вся бригада получила мощные дозы облучения. Все они умерли от лучевой болезни. Директор Брюханов пошел под суд, получил срок. В заключении он работал по специальности- заведовал котельной. Взбесившийся реактор глушили порошками, которые перехватывают нейтроны. Вертолетчики, выполнявшие эту работу, тоже получили мощные дозы. Один вертолет погиб, зацепившись за какую- то разрушенную конструкцию станции... И все же атомная энергетика- самая чистая! Чище чем тепловая. Чище даже, чем солнечная и ветровая. Это не парадокс! Просто подумайте, сколько угля надо сжечь, сколько ядовитых отбросов появится, когда вы наделаете тысячи ветровых мачт или километры солнечных панелей!