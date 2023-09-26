Лаптисты из Чехова стали призерами первенства страны

Спортсмены г. о. Чехов в составе команды Московской области выиграли бронзу в Чемпионате России по лапте, рассказали в Управлении физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа Чехов.
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