В Челябинской области стабилизировалась заболеваемость COVID-19

На Южном Урале незначительно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 25 сентября по 1 октября) зарегистрировано 340 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.