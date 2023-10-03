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РИА Новый день

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В Челябинской области стабилизировалась заболеваемость COVID-19

В Челябинской области стабилизировалась заболеваемость COVID-19

На Южном Урале незначительно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 25 сентября по 1 октября) зарегистрировано 340 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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